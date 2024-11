Efficiënt Antwerp komt met de schrik vrij tegen gretig Kortrijk en springt over Club Brugge in de stand

Royal Antwerp FC staat minstens voor eventjes een paar punten dichter bij leider KRC Genk. Ze springen over Club Brugge naar de tweede plaats in de stand na een nipte overwinning bij KV Kortrijk. De Kerels blijven onderaan kamperen.

KV Kortrijk wilde graag winnen om in de top-12 terecht te komen, maar dan moest het nummer voorlaatst uit de competitie wel winnen tegen Royal Antwerp. The Great Old van zijn kant wilde graag winnen om druk te kunnen zetten op KRC Genk.

De verdediging van The Great Old is ondertussen heel jong geworden, want steeds meer spelers vallen er uit. Ook tegen Kortrijk was er een extra domper voor Royal Antwerp, want Toby Alderweireld moest geblesseerd forfait geven voor de wedstrijd.

Heel jonge Antwerpse verdediging

Rosen Bozhinov verving hem centraal achterin, Bataille was net op tijd terug fit en hij was de tweede nieuwkomer. Freyr Alexandersson koos dan weer voor Dion De Neve en Gilles Dewaele als nieuwkomers in de basiself.

© photonews

Antwerp greeg de thuisploeg meteen bij de keel. Chery kwam meteen met een goede kans, maar enkele minuten later was het wél raak. Ondrejka speelde heel mooi tot bij Janssen, die al even knap afwerkte en voor de 0-1 zorgde.

De rest van de eerste helft was vrij matig te noemen. Antwerp wilde niet per se komen, Kortrijk kon weinig kansen afdwingen. Meteen na de rust was er na een corner meteen een tweede doelpunt voor Antwerp via Zeno Van Den Bosch.

Aansluitingstreffer geeft hoop

Even later viel de aansluitingstreffer aan de overkant uit de lucht. Na een slecht schot van Ambrose was het Van Den Bosch die deze keer tegen zijn eigen ploeg scoorde. Het begin van een halfuur waarin Kortrijk wel degelijk probeerde de gelijkmaker te scoren.

Lammens moest een paar keer goed redden, maar hield de netten schoon in het laatste halfuur. Voor Kortrijk een zure nederlaag, voor Antwerp een deugddoende driepunter met een jong team in aanloop naar de interlandbreak.