JPL-coach is het beu na veertien speeldagen zonder één strafschop en spreekt rake woorden

KV Kortrijk speelde een slappe eerste, maar een goede tweede helft tegen Royal Antwerp FC. Meer dan een 1-2 nederlaag zat er wel niet in voor De Kerels. De IJslandse coach Freyr Alexandersson vond dat zijn team meer verdiende en wees ook naar de arbitrage.

KV Kortrijk kwam 0-2 achter, maar knokte zich daarna goed in de wedstrijd. Ei zo na had het zelfs nog aanspraak kunnen maken op minstens een punt. De 2-2 scoren zat er echter niet meer in.

Kortrijk verdiende meer volgens de coach

"Onze tweede helft was heel erg sterk, het is enkel jammer dat we geen punt kunnen pakken. Ik vond dat we meer verdienden", opende de IJslandse coach van KV Kortrijk daarover. Om vervolgens te prikken naar de arbitrage.

"We speelden nu al veertien keer en we krijgen geen strafschoppen. Als Ferri op zijn hoofd wordt getrapt? Wat is dat dan? Duidelijker kan het toch niet worden?"

Nooit strafschoppen voor Kortrijk

Volgens Alexandersson is het geen alleenstaand geval: "Het is geen toeval meer. Ik heb er nog nooit over gesproken, maar ... Als je nooit strafschoppen krijgt, dan moeten we misschien luider worden."

"De arbitrage in ons land is echt goed en Boterberg had de wedstrijd onder controle, maar dat was een strafschop. Of me meer moeten klagen? Ik hou daar niet van. Misschien ben ik te lief, maar ik wil niet te veel janken daarover of naar de scheidsrechter lopen in zijn kleedkamer."