Dender en OH Leuven schieten erg weinig op met logische puntendeling

Dender en OH Leuven hebben de punten gedeeld op de 14de speeldag. De bezoekers kwamen op voorsprong, maar Dender scoorde net voor de rust. Het werd uiteindelijk een logische puntendeling.

Dender en OH Leuven waren allebei goed aan het seizoen begonnen, maar de voorbije weken weggezakt in het klassement. Dender had al een maand niet meer gewonnen, OHL kon maar één van zijn laatste zeven wedstrijden winnen.

De bezoekers begonnen wel het best aan de wedstrijd met de snelle Ikwuemesi. Hij liet na zo’n tien minuten een grote kans onbenut, de Nigeriaan knalde een lage voorzet van dichtbij over.

Na 22 minuten was het dan toch prijs voor OH Leuven. Mitrovic zijn schot werd afgeblokt, maar hij bleef wel in balbezit. Maziz nam over en knalde in één tijd onhoudbaar binnen.

Dender kwam er niet echt aan te pas, maar net voor de rust was het meteen prijs. OHL kreeg een corner niet weg en na een afgeweken schot van Oratmangoen kon Rodes van dichtbij scoren.

Slappe tweede helft in Dender-OH Leuven

Een klap voor OH Leuven, dat na de rust veel minder dominant was. Dender kreeg na vijf minuten een goede kans op een corner, Leysen moest met een reflex de kopbal van Cools uit zijn doel houden.

Daarna werd het een slappe tweede helft met erg weinig kansen aan beide kanten. Banzuzi knalde in de 90ste minuut nog op zijn ploegmaat Ikwuemesi in de zestien, maar het bleef logischerwijze 1-1.

Dender pakt zo 2 op 12 en schiet weinig op met één punt. Het telt nu 17 punten, één meer dan OH Leuven. De Leuvenaars pakken 4 op 9, maar ook 6 op 21. De degradatiezone blijft zo voor beide ploegen dichtbij.