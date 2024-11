Birger Verstraete uit zijn frustaties bij OH Leuven, trainer Garcia is niet mild voor zijn spelerskern

OH Leuven heeft opnieuw niet kunnen winnen. Het kwam op voorsprong tegen Dender, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een punt.

Halfweg de eerste helft kwam OH Leuven op voorsprong tegen Dender na een goal van Maziz, maar net voor de rust kwam Dender langszij dankzij Rôdes. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, het bleef dus 1-1.

"Ik ben absoluut niet tevreden, om eerlijk te zijn", zei kapitein Birger Verstraete na de wedstrijd. "Na vier minuten krijgen we met Ikwuemesi een ongelofelijke kans, maar uiteindelijk komen we toch 0-1 voor. Het zat vooral op slot in de eerste helft met weinig kansen."

"In de tweede helft domineren we de wedstrijd. We hebben zoveel balbezit en zoveel kansen om in de diepte te lopen. Maar er zijn ook heel veel ballen die niet naar het middenveld worden gespeeld. En dat frustreert me wel."

Garcia ziet gebrek aan kwaliteit bij OH Leuven

"We doen ons best", vulde trainer Oscar Garcia aan. "We toonden karakter, maar er was te weinig kwaliteit. Natuurlijk zou ik graag een spits hebben die meer dan tien keer per seizoen scoort, maar die zijn te duur voor ons."

"Het is niet gemakkelijk om acht, negen basisspelers van vorig seizoen te vervangen. Dit is de ploeg die we momenteel hebben en we moeten proberen om ze te verbeteren." OH Leuven pakte 4 op 9, maar ook 6 op 21 en blijft onderaan hangen in het klassement.