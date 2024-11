Sébastien Pocognoli zeer tevreden over 'tactische' zet, waar KRC Genk geen antwoord op had

Union won afgelopen zondag met 4-0 van KRC Genk. Met een geweldige prestatie van Loic Lapoussin kan trainer Sébastien Pocognoli alleen maar tevreden zijn.

Union Saint-Gilloise heeft eindelijk zijn referentiematch gehad door KRC Genk zondag met 4-0 te verpletteren. Een van de grote uitblinkers van dit succes is natuurlijk Loic Lapoussin, die een prachtig doelpunt en assist maakte.

Zijn coach Sébastien Pocognoli, die zelf heeft aangedrongen op de terugkeer van de middenvelder. Volgens hem was deze wedstrijd een bekroning voor al het harde werk dat Lapoussin heeft gedaan.

"Hij speelde een zeer goede wedstrijd, in lijn met zijn prestatie tegen Malines. Dat is aan hem te danken, want hij heeft hard gewerkt, hij was klaar om te spelen tegen KV Mechelen."

"Deze week maakte hij geen deel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen Rome. Hij heeft keihard gewerkt, zelfs op de wedstrijddag, je ziet dat hij gefocust is."

De terugkeer van Lapoussin is ook een succes waar de coach van Union lof voor verdient. "Ik heb een goede relatie met hem, ik weet hem te motiveren. Net als met veel spelers, weet ik het maximale uit hen te halen terwijl de periode die we hebben meegemaakt behoorlijk frustrerend was."