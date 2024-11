Leider KRC Genk gaat met zware cijfers onderuit: coach Thorsten Fink merkt opmerkelijk voordeel op bij Union

KRC Genk ging zondag verrassend zwaar onderuit op het veld van Union. De Brusselaars wonnen met 4-0 van de leider. Een verdiende overwinning voor hen volgens Genk-coach Thorsten Fink, al stelt die zich ook wel ergens vragen bij.

Union kreeg eerder dit seizoen al met heel wat pech te maken en zat met het scoringsprobleem. Maar daar was zondag niets van te merken tegen KRC Genk.

"Jammer genoeg kwam uit wat ik voor de wedstrijd had voorspeld: dit Union is een heel sterke ploeg, die ver onder zijn waarde staat geklasseerd", begint coach Thorsten Fink volgens Het Belang van Limburg.

"Vaak wordt gezegd hoe zwaar de belasting van Europees voetbal kan wegen. Maar vandaag zag je ook het voordeel van het spelen van topwedstrijden: Union nam het tempo van de match tegen AS Roma mee in deze wedstrijd", noemt hij een opmerkelijk voordeel van Union.

Opvallend was ook nog hoe hoog Union meteen kwam drukken. Genk had het daar bijzonder moeilijk me en slikte zo ook een vroege tegengoal, waarna de Limburgers helemaal van hun melk waren. "Hun hoge pressing verraste ons niet, we hadden de spelers er op voorbereid."

"Maar we gebruikten Arokodare veel te weinig. Tegen een ploeg, die vol man op man speelt, kan een kaats van hem het veld openleggen. Jammer genoeg probeerden we te veel te combineren, we slikten al meteen een doelpunt na een dribbel voor onze eigen rechthoek. Dat gebrek aan ervaring werd staalhard afgestraft", besluit de Genkse coach.