Loic Lapoussin toont zich weer van onschatbare waarde voor Union: "Ik heb op de best mogelijke manier gereageerd"

Union Saint-Gilloise heeft zondag met 4-0 gewonnen van Genk. Loic Lapoussin, met een doelpunt en een assist, was de man van de wedstrijd.

Het is het opmerkelijke verhaal van dit begin van het seizoen bij Union: vanwege zijn gedrag werd Loic Lapoussin gedegradeerd naar de B-kern. Onlangs werd hij door coach Sébastien Pocognoli weer opgevist.

Zondag, tegen de leider van de Pro League Genk, leverde Lapoussin een uitstekende prestatie, waarbij hij na enkele minuten een prachtig doelpunt scoorde en de assist gaf voor de 2-0.

Bij zijn doelpunt vierde Lapoussin door te doen alsof zijn handen geboeid waren, alsof hij aangaf uit een moeilijke situatie te komen. Hij is weer vrij.

Hij sprak met ons na afloop van de partij. "Ik heb moeilijke maanden meegemaakt. Ik wilde graag antwoorden geven in het Dudenpark."

"Dit was de beste reactie die ik kon geven", vervolgde Lapoussin, toegejuicht door de supporters. "We hadden vandaag een referentiewedstrijd nodig. Dit was de beste manier om dat te doen tegen de leider, Genk. Het is zeer goed voor ons op mentaal vlak."