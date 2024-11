Hendrik Van Crombrugge is hard na de nederlaag tegen Union: "Dachten dat we konden winnen door op 80% te spelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hendrik Van Crombrugge heeft 4 doelpunten geslikt tegen Union. De doelman van Genk reageerde na de wedstrijd aan onze microfoon.

Hendrik Van Crombrugge was heel eerlijk na de nederlaag tegen Union. "Ze waren veel intenser en agressiever dan wij. Ze dwongen ons meerdere keren tot fouten. We dachten dat we konden winnen door maar op 80% te spelen."

"We waren ons bewust van de belangen, maar uiteindelijk leek het alsof we nooit in de wedstrijd zijn gekomen", vervolgde hij. Een juiste analyse lijkt ons.

Hendrik Van Crombrugge teleurgesteld na de nederlaag tegen Union

Was het een hele goede wedstrijd van Union, of een totaal mislukte wedstrijd van Genk? "Een beetje van beide", legde de doelman van Genk uit. "Union had een duidelijk plan, en dat heeft goed gewerkt."

"Ze gaven ons geen enkele kans deze wedstrijd. Union speelde als leeuwen. Het was indrukwekkend, je zou niet zeggen dat ze slechts drie dagen geleden tegen AS Roma speelden. Vooral het tweede doelpunt, dat ze net voor rust maakten, deed ons pijn."

Deze nederlaag moet dienen als een kleine wake-up call voor Genk. "Het was heel slecht van onze kant, maar er is geen reden om het te dramatiseren. We zullen onze fouten moeten rechtzetten voor de wedstrijd tegen Charleroi", legde de voormalige doelman van Anderlecht uit.