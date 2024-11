De engelbewaarder van KAA Gent: wel heel straffe cijfers voor invaller die nog maar drie keer speelde

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent pakte uit tegen Standard. De Rouches kregen maar liefst vijf doelpunten om de oren afgelopen weekend.

Standard was geen moeilijk te omzeilen klip voor KAA Gent. De Buffalo’s scoorden vijf keer en kregen geen enkel tegendoelpunt te verwerken.

Getekend: Daniel Schmidt. De doelman kwam met verve zijn collega Davy Roef vervangen. Die was afwezig omdat zijn vrouw op het punt staat om te bevallen.

Dat Schmidt de nul houdt en KAA Gent dan veel doelpunten maakt. Het lijkt een constante te worden. De reservedoelman is duidelijk de engelbewaarder van deze ploeg.

Elke keer als de Japanner van de partij is wordt er wel heel vlot gescoord. Dat gebeurde in de drie matchen dat Schmidt in actie kwam voor KAA Gent dit seizoen.

Tegen Standard legde de ploeg van Wouter Vrancken er vijf in het mandje. Met Schmidt werd ook met 7-0 gewonnen tegen Union Rochefort en 0-3 op bezoek bij Vikingur.