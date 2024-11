"Voorlopig twijfel ik aan iedereen, ook aan mezelf": de sterke woorden van Ivan Leko na de zware nederlaag van Standard

Ivan Leko was ontstemd na de nederlaag tegen KAA Gent. Standard zal zich moeten herpakken tijdens de internationale pauze.

"Allereerst, felicitaties aan KAA Gent dat duidelijk zijn overwinning verdiende": Ivan Leko kon niet anders dan de superioriteit van de Buffalos erkennen na de 5-0 nederlaag van zijn team.

De Kroatische coach betreurt ten zeerste het gebrek aan persoonlijkheid in de twee zestienmeters: "We missen dat killersinstinct. Aan de andere kant, vooral in de tweede helft, eindigde elke kans in een doelpunt. Voor de rust ging het gelijk op in kansen, maar stond het scorebord op 2-0, alles was gezegd", verklaart hij volgens Le Soir.

De internationale break zal iedereen de kans geven om deze nederlaag te analyseren: "Het beïnvloedt het vertrouwen van iedereen. Naarmate de wedstrijd vorderde, daalde ons vertrouwen terwijl dat van de tegenstander steeg. Het is moeilijk uit te leggen, we zullen deze wedstrijd rustig analyseren."

Iedereen moet zichzelf in vraag stellen

Standard moet vooral dezelfde honger tonen uit als thuis op Sclessin. De rest, zelfs het spelconcept, is van minder belang: "Misschien hebben we deze wedstrijden verkeerd aangepakt en moeten we dat misschien beter doen. We moeten het resultaat vooropstellen, want uiteindelijk maakt het niemand iets uit of we kansen hebben gecreëerd of wat dan ook, het eerste wat mensen bekijken is het resultaat. We moeten ons nu voorbereiden op wedstrijden met meer focus op het resultaat."

Het moet gezegd worden, de komende twee weken beloven zwaar te worden: "Voorlopig twijfel ik aan iedereen: aan mezelf, mijn staf, mijn aanvallers, mijn doelman, mijn verdediging en mijn middenveld", concludeert hij, vooral met het oog op kritiek op zijn keeper Matthieu Epolo, die opnieuw blunderde.