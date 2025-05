Brian Riemer haalt de superlatieven boven en gaat zelfs verder: "Hij verdient een standbeeld in België"

Voormalig Anderlecht-trainer Brian Riemer heeft in La Dernière Heure het immense belang van Jan Vertonghen voor paars-wit onderstreept. De Belgische recordinternational speelt zondag zijn laatste thuismatch tegen Club Brugge en stopt binnenkort met voetballen.

Voor Riemer verdient Vertonghen niet minder dan een standbeeld. “Toen ik arriveerde bij Anderlecht, zaten we midden in een crisis. We stonden slecht in het klassement en Jan kwam gefrustreerd terug van het WK", blikt Riemer terug. “We hebben toen lange gesprekken gehad over hoe we de situatie konden keren. In het begin zag hij zichzelf nog niet echt als kapitein, maar dat is snel veranderd.”

Riemer gaf Vertonghen het vertrouwen en de ruimte om zijn eigen invulling te geven aan de rol van aanvoerder. “Ik zei hem: ‘Je hoeft niet te doen wat je vroeger hebt gezien. Wees de kapitein die jij wil zijn.’ Dat heeft hij fantastisch gedaan. Ik heb nog nooit een speler zo natuurlijk dat leiderschap zien opnemen.”

Volgens de Deense coach was Vertonghen niet alleen belangrijk op het veld, maar vooral ook in de kleedkamer. “Hij sprak met iedereen, steunde de jongeren, en wist op het juiste moment het woord te nemen. Roepen is makkelijk, maar dat doen op een manier waarop iedereen je volgt, is een zeldzaam talent.”

Riemer is ervan overtuigd dat Anderlecht vorig seizoen mede de titel misliep door de blessure van Vertonghen in de play-offs. “Hij was de sleutel in ons spel. Hij bracht rust, ervaring en leiderschap. Zijn afwezigheid voelde je in alles. Hij was letterlijk het hart en de ziel van de ploeg.”

Na een seizoen vol blessures kwam Vertonghen dit jaar amper nog in actie, maar zijn invloed bleef groot. “Voor mij is hij een legende", besluit Riemer. “Hij verdient een standbeeld in België. Wat hij voor Anderlecht en het Belgische voetbal betekend heeft, is ongezien.”