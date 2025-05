Patro Eisden klaar voor 1A? En wat met verkoop van de club? Eigenaar geeft duidelijke antwoorden

De spanning stijgt in Maasmechelen, waar Patro Eisden zondag de eerste van twee cruciale barrageduels tegen Cercle Brugge speelt. De inzet: een ticket voor de Jupiler Pro League. Clubeigenaar Coley Parry maakt zich sterk dat Patro klaar is voor het hoogste niveau - zowel sportief als structureel.

Volgens Parry heeft de club de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in infrastructuur om aan de eisen van 1A te voldoen. Zo werd onder meer een nieuwe tribune gehuurd om het verplichte aantal zitplaatsen te halen en kwam er een politiestand om de veiligheid te waarborgen. De licentie voor 1A werd al binnengehaald. “Dat toont aan dat ook de Licentiecommissie ons klaar acht", zegt Parry in Het Nieuwsblad.

Financieel ziet het er volgens de Amerikaanse eigenaar eveneens goed uit. Een eventuele promotie zou de plannen versnellen, maar ook bij een verlengd verblijf in 1B ligt er deze zomer veel werk op de plank. “We hebben de voorbije jaren bewust gekozen voor spelers die elders onder de radar bleven. Met succes: jongens als Hadj-Moussa, Vanrafelghem en Abid groeien door naar een hoger niveau.”

Parry benadrukt dat die strategie ook in 1A zou blijven gelden. “We geloven dat we met een goed oog voor talent kunnen blijven bouwen. Onze aanpak werkt, en we zijn klaar om die verder door te trekken, in welke reeks we ook spelen.”

Over geruchten dat de club te koop zou staan, is Parry duidelijk. “Die verhalen kloppen niet. Intern is dat altijd helder geweest: wij hebben nooit overwogen om Patro te verkopen.” Wat wel bespreekbaar is, zijn bijkomende investeringen. “Als we via externe partners de club nog sterker kunnen maken, staan we daarvoor open. Maar dat is iets anders dan verkopen.”

Tot slot richt hij zich tot de fans. “Laat er geen twijfel over bestaan: er staat geen prijs op Patro Eisden. Wij willen verder bouwen aan deze club, op een gezonde en ambitieuze manier.”