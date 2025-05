🎥 Einde van een tijdperk: voormalige speler van Westerlo en Cercle Brugge hangt voetbalschoenen definitief aan de haak

Igor Vetokele zet een punt achter zijn carrière als profvoetballer. De aanvaller van Lommel kondigde zijn afscheid vrijdagavond zelf aan via sociale media.

“Dit is geen droevig afscheid. Het is een bedankje voor het voetbal”, schreef Vetokele op Instagram. “Het begon allemaal met een bal op straat, en op de een of andere manier bracht het me door heel Europa.”

Vetokele brak in 2011 door bij Cercle Brugge, waar hij zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League. Zijn prestaties leverden hem al snel een transfer op naar het buitenland. In Denemarken verdedigde hij de kleuren van FC Kopenhagen, daarna trok hij naar het Engelse Charlton Athletic.

Na zijn buitenlandse avontuur keerde hij terug naar België, waar hij onder meer speelde voor Zulte Waregem, Sint-Truiden en Westerlo. Met Essevee won hij in 2017 de Beker van België, een van de hoogtepunten uit zijn carrière.

“Elke stap, elke blessure, elk doelpunt heeft me gemaakt tot wie ik ben”, klinkt het dankbaar. “Nu is het tijd om toe te geven dat dit de juiste beslissing is.”

De Angolees-Belgische spits, die zeven keer uitkwam voor het nationale elftal van Angola, speelde meer dan 90 wedstrijden voor Westerlo en 44 voor STVV. Wat zijn volgende stap wordt, verklapte hij nog niet.