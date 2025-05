Stijnen speelt het mentale spel en stelt 'grote paniek' vast bij de Vereniging: "Een hakbijl boven het hoofd van Cercle"

Wat zou Stijn Stijnen als voormalig Club-man maar al te graag Cercle Brugge doen degraderen. Een degradatie voor Cercle zou meteen ook de promotie voor Patro betekenen.

Stijn Stijnen heeft de pers te woord gestaan in aanloop naar de thuiswedstrijd van zondagavond. In de heenwedstrijd van de barrage om het laatste JPL-ticket voor volgend seizoen moet blijken of Patro Eisden Cercle Brugge aan het wankelen kan brengen. Cercle heeft pas nog een andere coach aangesteld. "Een teken van grote paniek", vindt Stijnen volgens Sporza.

Stijnen denkt niet dat hij een Cercle tegenover zich krijgt dat ineens weer fris in het hoofd zal zitten. "Degradatiestress is een lelijk beestje. Dat krijg je niet zomaar van je afgeduwd en daar liggen onze kansen. Eén moment kan het mentale op het veld weer doen kantelen. Dan kruipt de immense druk weer in de knieën en dat zullen we ook proberen uit te lokken."

Stijnen mikt op een duidelijk scenario

Dat is overduidelijk het scenario waar de ex-doelman van de Rode Duivels op mikt. "Wij spelen om te promoveren, zij om niet te degraderen", aldus Stijnen. Dat is wel degelijk een verschil. Bovendien begint Patro aan de barrages als winnaar van de Promotion Play-offs en Cercle na een ontgoocheling in de Relegation Play-offs.

De ploeg die vorig seizoen nog Europees voetbal afdwong, staat nu plots op 180 minuten van een mogelijke degradatie. "Dat is een hakbijl die boven het hoofd hangt bij Cercle en voor onrust zorgt. Daar moeten we op inzetten." Het is duidelijk dat Stijn Stijnen er niet voor terugdeinst om het mentale spelletje volledig aan te gaan in deze barrages.

Storck moet nu ook Cercle redden

Hij krijgt met Bernd Storck wel een ervaren coach tegenover zich die er zijn specialiteit van heeft gemaakt om ploegen te redden, of op zijn minst nieuw leven in te blazen.