Vergeten voormalige vedette Club Brugge en Standard denkt aan terugkeer: "Ik kan nog mee"

Maxime Lestienne beleeft in Singapore een van de drukste maar ook succesvolste periodes uit zijn carrière. Met zijn club Lion City Sailors strijdt hij deze week voor de treble: na de landstitel staat hij in de halve finale van de beker én zondag wacht de finale van de Aziatische Champions League 2.

Toch begint het lange seizoen, dat al veertien maanden duurt, fysiek en mentaal te wegen. De linksvoetige winger vertelt hoe hij en zijn gezin nauwelijks rust kregen. “We hadden amper een week om naar België te keren. Dat kruipt in je kleren. Onze kinderen vragen ook steeds vaker wanneer we nog eens teruggaan", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Lestiennes contract loopt af in december en hij sluit een terugkeer naar België niet uit. “Mijn vrouw mist haar familie, de kinderen ook. We hebben het hier geweldig, maar misschien is het tijd om iets terug te doen voor hen.” De kans dat hij stopt met voetballen, ligt ook op tafel. “Ik wil meer vrijheid. Misschien iets doen in het voetbal, bijvoorbeeld voor mijn makelaar werken.”

Toch houdt hij ook een comeback in de Belgische competitie open. “Ik ben nog altijd in vorm. Beste assistgever in de Champions League 2, vier goals, Man van de Match tegen sterke ploegen… Ik denk dat ik nog meekan. Als ik het vertrouwen krijg, kan ik veel brengen.”

Daarnaast zijn er ook aanbiedingen uit Maleisië en Thailand. “Er lopen gesprekken. Alles ligt open: blijven in Singapore, verhuizen naar een ander Aziatisch land, terugkeren naar België of gewoon stoppen.” Voor Lestienne is het een fase van bezinning. "Op een hoogtepunt stoppen zou mooi zijn."

Financieel hoeft hij zich in elk geval geen zorgen te maken. “We zitten safe. Ik heb in mijn carrière vaak het financiële laten primeren. Maar we hebben verstandig geïnvesteerd. Het zou dom zijn om voor het geld te spelen en straks met lege handen te staan.”