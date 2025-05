Iedereen in treurnis nu Kevin De Bruyne voor zijn laatste grote prijs speelt bij City: "Altijd plaats bij Liverpool"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag kan Kevin De Bruyne zijn indrukwekkende carrière bij Manchester City afsluiten met een twintigste trofee. In de FA Cup-finale op Wembley neemt City het op tegen Crystal Palace, dat droomt van een eerste grote prijs.

Voor De Bruyne staan er hierna nog twee matchen voor de club en in de Premier League op het programma. De fans van Manchester City zijn zich daar maar al te goed van bewust. In aanloop naar de finale werd in één dag tijd 13.000 euro ingezameld voor een gigantisch spandoek als eerbetoon aan de Belgische middenvelder.

Het eerbetoon zal zaterdag de tribunes kleuren, een laatste groet aan hun maestro die tien seizoenen lang het hart van de ploeg vormde. Ook binnen de voetbalwereld regent het lof voor De Bruyne.

Mo Salah, sterspeler van rivaal Liverpool, stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Hij heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de Premier League. Wat hij bij City gepresteerd heeft, is uitzonderlijk", zei de Egyptenaar. “Ik wens hem het allerbeste… en er is altijd een plekje voor hem bij Liverpool", grapte hij.

Erling Haaland, ploegmaat en spits die De Bruyne vaak op maat bediende, toonde zich bijzonder emotioneel. “Het klikte meteen tussen ons. Kevin is misschien wel de beste speler die ooit voor City gespeeld heeft. Hij is onvervangbaar,", zei de Noor. “Een goede vriend vertrekt straks, dat raakt me.”

De Bruyne liet zelf nog niets los over zijn toekomst, maar alles wijst erop dat zijn periode bij Manchester City ten einde loopt. Clubs uit Saudi-Arabië, MLS en zelfs Europese topteams volgen zijn situatie op de voet. Een afscheid op het hoogste niveau, met een beker in de lucht, zou een passend slot zijn.