Pierre François wil Standard terug naar de top brengen, maar verdedigt eerst nog de ex-eigenaar

Er zijn maar weinig mensen die Pierre François terug bij Standard zouden zien komen. Als de nieuwe Algemeen Manager van Club 16, heeft hij als doel om de Luikse club terug te brengen naar waar het ooit stond: aan de top van het Belgische voetbal.

"Ik moet zeggen dat ik niet verwachtte om terug te keren naar deze zaal. Mijn plannen voor de komende zes maanden draaiden om tuinieren en reizen", zei de nieuwe Algemeen Directeur van Standard, Pierre François, tijdens een speciale persconferentie afgelopen vrijdag in Sclessin waar hij werd voorgesteld naast de nieuwe sportief directeur van de Rouches, Marc Wilmots. "Geen enkel ander voorstel dan dit had me mijn plannen kunnen doen veranderen."

Geen enkel ander voorstel dan dit had me mijn plannen kunnen doen veranderen

"Bij Standard heb ik de mooiste pagina uit mijn carrière meegemaakt. Van de gestopte strafschop door Bolat na een fout van Onyewu, de kampioenssjaal van België 2007-2008 strak vastgehouden door Michel Preud'homme, die van kampioen van België 2008-2009 schuin en achterstevoren vastgehouden door Laszlo Boloni, de sprong van Espinoza in de Maas,... Dit zijn uitzonderlijke herinneringen."

Met de nieuwe CEO, Giacomo Angelini, en Marc Wilmots wil Pierre François van Standard weer een club maken met een Luiks DNA, die zijn plek aan de top van het Belgische voetbal terugvindt. "We zullen geleidelijk aan terugkomen, maar we willen dat dit team, dat destijds het beste team van België was, weer tot leven komt. Het is tijd om weer Europese avonden in Sclessin te beleven. De uitdaging is enorm, maar de context waarin deze is voorgesteld, lijkt me te moeten worden aangegrepen.

Het is tijd om weer Europese avonden in Sclessin te beleven

"Toen ik Standard in 2012 verliet, verliet ongeveer 20 miljoen euro de club op een volkomen legale manier, door uitgekeerde dividenden. Enkele jaren later, toen het vertrek van de aandeelhouder onvermijdelijk leek, werd een kapitaalvermindering van 10 miljoen euro doorgevoerd om de verkoopprijs te verlagen. Dat is veel, 30 miljoen euro. Als je niet de juiste uitgaven doet, raakt de club in moeilijkheden en kan alleen een koper worden gevonden zoals degene die is gevonden."

Pierre François bekritiseert A-CAP niet... integendeel

Na deze nieuwe overnameprocedure lijkt de financiële situatie al veel beter te zijn. Het is nu zaak om eraan te werken en geleidelijk te bouwen zodat de club zijn oude waarde terugkrijgt.

"A-CAP, waar veel kritiek op wordt geleverd in de tribunes, verdient het - en ik neem het risico om het te zeggen - dat ze de club niet hebben laten vallen en niet de handdoek in de ring hebben gegooid. Toen ze andere aanbiedingen afwezen om redenen die ik niet ken, boden ze de CFO (Giacomo Angelini) aan die ze kenden en die goede zakelijke kennis heeft, en Giacomo heeft zijn voorwaarden op tafel gelegd om van Standard een gezonde club te maken."

Alleen Brugge, Anderlecht en Standard zijn merken die de voetbalfanaten over de hele wereld interesseren

"Er is geen schuld meer, er was 39 miljoen euro negatief eigen vermogen in juni 2024, en dat is nu niet meer het geval. De bruid is weer mooi en dat is belangrijk voor een van de essentiële merken van het Belgische voetbal. Met alle respect voor Gent, Genk en het werk dat Mehdi Bayat levert bij Charleroi, zijn er geen andere merken dan Anderlecht, Brugge en Standard die de voetbalfanaten wereldwijd weten te interesseren."

"De bruid is weer mooi, het is weer tijd om de geschiedenis te herschrijven en deze club, met zijn academie, terug te brengen naar de top van het Belgische voetbal. Het is een risico om terug te komen en het imago dat ik heb achtergelaten tijdens mijn eerste periode te bezoedelen, maar het is een risico dat ik bereid ben te nemen en een uitdaging die ik bereid ben aan te gaan."