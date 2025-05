Een andere manier om naar mogelijke titel van Union te kijken, waar Club Brugge blij om zou moeten zijn

Als Union erin slaagt om dit weekend, of volgende zondag tegen AA Gent, de titel binnen te halen, staat het Belgische voetbal aan de vooravond van een opvallende kentering. De Brusselse club zou zich dan verzekeren van acht wedstrijden in de Champions League.

De financiële motor die dat op gang kan brengen - via prijzengeld en transfers - zou Union toelaten zijn model verder te verfijnen en te verstevigen. Toch is er ook een andere manier om naar een eventuele Union-titel te kijken vanuit Brugs perspectief, schrijft De Standaard.

Want ondanks de sportieve opmars van de Brusselaars blijft Club Brugge, meer dan wie ook, de zwaartekracht van het Belgische voetbal. De West-Vlamingen hebben de voorbije jaren een infrastructuur en status opgebouwd die hen diep verankeren in het sportieve en commerciële ecosysteem. In die zin kan je stellen dat Club Brugge - zelfs zonder titel - het spel blijft bepalen.

Ook Union-coach Sébastien Pocognoli verwees vrijdag naar de onderlinge dynamiek tussen de topclubs. “Wie er ook kampioen wordt, mag zijn rivalen bedanken. Genk zette druk, daarna Club Brugge. We maken elkaar sterker, zoals Manchester City en Liverpool", zei hij. Die woorden klinken genereus, maar verraden ook een fundamenteel besef: wie zichzelf wil overstijgen, moet een sterke vijand hebben.

Ironisch genoeg zou het net Club Brugge kunnen zijn dat Union helpt overstijgen, door in de slotweken alles op alles te zetten, en de lat nóg hoger te leggen. En ook al zou een gemiste titel als een mislukking aanvoelen – zelfs met de beker op zak – dan nog kan een Brusselse triomf Club vooruit helpen op de lange termijn. Want kwalitatieve binnenlandse concurrentie is voor Brugge misschien wel belangrijker dan een Beneliga of de Champions League.

Zondag krijgt Anderlecht nog één kans om het verhaal een onverwachte wending te geven. Door te winnen tegen Club kan het niet alleen zijn eigen seizoen kleur geven, maar ook zijn buren een ongewilde dienst bewijzen. Want wat Union zondag ook doet: in dit land draait het nog steeds om wie Club Brugge uitdaagt, of wie ervoor buigt.