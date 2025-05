Transferoorlog tussen Kompany en Guardiola? Meest begeerde speler op de markt op dit moment

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Florian Wirtz is volop in beeld bij Bayern München, waar Vincent Kompany hem maar al te graag onder zijn hoede zou nemen. De jonge spelmaker van Bayer Leverkusen staat hoog op het verlanglijstje van de Duitse recordkampioen en lijkt open te staan voor de overstap.

Met de entourage van Wirtz zou zelfs al een principeakkoord bereikt zijn over de contractduur en het salaris. In München worden intussen de laatste puntjes op de i gezet voor een eerste formeel bod. De clubleiding van Bayern heeft de afgelopen dagen intensief overlegd om het openingsvoorstel te finaliseren, dat binnenkort officieel zal worden neergelegd bij Leverkusen.

Volgens journalist Florian Plettenberg is het contact tussen Bayern en het kamp-Wirtz al wekenlang intens. Het gaat dus niet om vrijblijvende interesse, maar om een serieuze poging om de 21-jarige spelmaker binnen te halen. De speler zou zelf ook openstaan voor een samenwerking met Kompany, die onder de indruk is van zijn spelintelligentie en creativiteit.

Toch blijft één groot obstakel overeind: Bayer Leverkusen. De club ziet in Wirtz het kroonjuweel van haar succesploeg en is voorlopig niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken. De onderhandelingen zullen dan ook allesbehalve eenvoudig zijn. Ze willen 150 miljoen of er komt geen deal.

Mocht een deal alsnog afspringen, dan liggen er meteen kapers op de kust. Zowel Manchester City als Liverpool volgen de situatie op de voet en zouden klaarstaan om een tegenbod te lanceren als de gesprekken met Bayern vastlopen. Vooral Guardiola ziet in hem de vervanger van Kevin De Bruyne.

Voor Bayern is het duidelijk: als het Wirtz deze zomer wil binnenhalen, zal het snel en doortastend moeten handelen. De concurrentie uit Engeland loert, en de kans om dit Duitse toptalent te strikken is nu – of misschien nooit meer.