Vincent Kompany heeft een glasheldere reactie in huis op de snoeiharde kritiek die zijn spelers gekregen hebben

Vincent Kompany heeft Bayern München naar de titel geleid, maar dat betekent niet dat er geen kritiek is op zijn spelers. Dat heeft met hun feestelijkheden te maken.

Bayern München is sinds 4 mei zeker van de titel, na het puntenverlies van eerste achtervolger Bayer Leverkusen op het veld van Freiburg. Dertien Bayern-spelers trokken daarna naar Ibiza, om de titel stevig te vieren. Deze trip kwam onder vuur te liggen in de Duitse media. De spelers kregen het verwijt zich onprofessioneel te gedragen terwijl de competitie nog aan de gang was.

Voor Bayern staat er niets meer op het spel, maar is uiteraard niet voor alle ploegen het geval. De tegenstander van Bayern op de laatste speeldag heeft nog een punt nodig voor het behoud. De Ibiza-trip kwam dan ook ter sprake op de persconferentie van Kompany. "Ja, dat was voor jullie een thema. Niet voor mij. Het thema was voor mij onze volgende tegenstander Hoffenheim en de wedstrijdvoorbereiding."

Bayern-spelers wordt competitievervalsing verweten

Er dook een bepaalde term op in de Duitse media om het verwijt aan het adres van de Bayern-spelers te omschrijven? Ook Kompany was er wel in geïnteresseerd. "Wat is dat woord, wettbewerb...?" Wettbewerbsverzerrung. Wat zoveel betekent als competitievervalsing. Een aanwezige journalist legde dat nog eens uit.

Dat is het voor Kompany dus niet. "Neen, maar ik vind het altijd goed om te objectiveren. Wat is dan objectief gesproken de situatie? Er is nog de strijd om het behoud tussen Hoffenheim en Heidenheim. Dat is waar het over gaat. We hebben de hele week om ons voor te bereiden. Als ik er objectief naar kijk, dan heb ik het gevoel dat we zeer veel tijd hebben om ons goed voor te bereiden op de match tegen Hoffenheim."

Hoffenheim strijdt nog om barrage te vermijden

Kortom: Bayern zal er wel staan zaterdagnamiddag. Als de ploeg van Kompany wint in Hoffenheim, dan moet de thuisploeg hopen dat Heidenheim niet wint van Werder Bremen. Momenteel is Heidenheim de derde laatste in de Bundesliga. Wie op die plek eindigt, moet nog een barrage spelen tegen een tweedeklasser.