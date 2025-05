Philippe Albert ziet Anderlecht voor nieuwe coach gaan en schuift drie namen naar voor (met één voorkeur)

Het is nog niet duidelijk of Anderlecht met Besnik Hasi als coach zal doorgaan. Het gevoel zegt dat er een nieuwe trainer zal komen. Ook bij analist Philippe Albert, die ook direct zijn voorkeur uitspreekt van wie dat dan moet worden.

Voor analist Philippe Albert blijft de verloren bekerfinale het grote pijnpunt in het korte trainerschap van Besnik Hasi bij Anderlecht. “Die nederlaag weegt door", stelt de voormalige Rode Duivel in Le Soir. “Hasi had zijn terugkeer kunnen bekronen met een trofee. Maar dat is niet gebeurd, en tijdens die finale was er zelfs geen sprake van een echte wedstrijd. Dan kom je automatisch uit bij een eerder teleurstellend bilan.”

Toch wil Albert Hasi niet met de vinger wijzen. Volgens hem kreeg de Kosovaarse trainer geen evidente taak voorgeschoteld. “Hij moest midden in het seizoen overnemen, in een kwetsbare kleedkamer, met een smalle kern en matige transferopbrengst", verduidelijkt Albert.

De centrale vraag is nu: mag Hasi blijven of niet? Albert kaatst die meteen terug. “Wie zet je dan op zijn plaats?”, vraagt hij zich luidop af. Hij pleit voor een coach die het Belgische voetbal al goed kent. “Je kan je als club niet opnieuw permitteren om van nul te beginnen met iemand die de competitie niet kent.”

Als hij het voor het zeggen had, twijfelt Albert niet aan zijn volgorde van voorkeur. “Mark van Bommel staat voor mij op één. Dan Karel Geraerts en daarna Hein Vanhaezebrouck.” Dat is volgens de analist de topdrie die Anderlecht in overweging moet nemen mocht het niet met Hasi doorgaan.

Waarom Van Bommel op één? Albert prijst de Nederlander om zijn ervaring bij Antwerp en zijn duidelijke visie. Van Bommel zou ook genoeg gewicht hebben om voor de groep te staan.