Steven Defour schat titelkansen tussen Club Brugge en Union SG in: "Daarom voor hen moeilijker om 6 op 6 te pakken"

Ten laatste op 25 mei kennen we de kampioen in de Jupiler Pro League. Dit weekend zou het al beslist kunnen zijn, maar dan moeten er wel een paar duidelijke zaken gebeuren. De hamvraag lijkt stilaan te zijn of er titelstress in de gelederen zal sluipen.

Union SG zou zich dit weekend al tot kampioen kunnen kronen, maar dan mogen ze om te beginnen zelf niet kraken tegen Royal Antwerp FC. Toch geen makkelijke uitwedstrijd. Positieve motivatiestress Ze verloren al eens met 5-1 in het Bosuilstadion en Antwerp heeft nog een waterkansje op de vierde plaats. Bovendien is het de laatste thuismatch van het seizoen, zullen er festiviteiten zijn rond het nakende afscheid van Toby Alderweireld, ... Kortom: stamnummer 1 zal gemotiveerd zijn. En dan is het aan Union SG om alles koel te houden. Volgens Steven Defour gaat alles over het psychologisch voordeel. Volgens hem is dat de kracht van een kampioenenploeg. Club Brugge in het voordeel? "Je doet dan altijd en overal hetzelfde. Vraag zulke gasten of ze ooit getwijfeld hebben en hun antwoord zal negatief zijn. Er is stress, maar dat is positieve motivatiestress", aldus Defour. Volgens hem maakt Club Brugge misschien iets meer kans om de titel te pakken. "Ik heb meer geloof in een 6 op 6 voor Club dan voor Union, net door hun verleden", is Defour duidelijk bij Sporza Daily.