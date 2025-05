Thorsten Fink komt met heel nieuw plan: zeven wijzigingen in Gent

Genk zal zondag tegen AA Gent waarschijnlijk met een sterk gewijzigde basisploeg aantreden. Coach Thorsten Fink overweegt tot zeven nieuwe namen te laten starten, deels door schorsingen, maar vooral om meer ervaring en inzichten te verzamelen voor de toekomst.

De geschorste spelers Smets en Heynen worden vervangen door Kongolo en Karetsas. Op het middenveld zakt Hrosovsky een positie naar achteren om de rol van Heynen over te nemen.

Sattlberger krijgt de voorkeur boven Bangoura, die nog niet helemaal hersteld is van een enkelblessure. Fink prijst Sattlberger om zijn professionaliteit en ziet hem als een modelprofiel dat dit seizoen opnieuw stappen kan zetten.

De coach wil de gelegenheid ook benutten om nieuw talent te testen, zoals Yira Sor in de aanval. Hij hoopt dat deze frisse aanpak niet alleen inzicht zal geven, maar ook meteen punten kan opleveren voor het team.

Fink benadrukt dat de brede kern van Genk het mogelijk maakt om soepel te roteren zonder kwaliteit in te leveren. Eerder roteerde hij al succesvol met positieve resultaten tot gevolg.

“Het is nog net te vroeg om terug te blikken. Maar als ik zie welke weg we dit seizoen hebben afgelegd, dan kunnen we alleen maar tevreden zijn. Toen ik hier net was, hoorde ik alleen maar spelers zeggen dat ze weg wilden. Nu vertrekken er hoogstens twee spelers en is er een stevige basis naar volgend jaar toe", zei Fink op zijn persconferentie.