Vrees dat er toch Club Brugge-fans gaan afzakken naar Anderlecht, politie neemt stevige maatregelen

De Brusselse politie treft stevige voorbereidingen voor de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge. Na de gewelddadige incidenten bij de bekerfinale vorige maand zijn supporters van Club Brugge deze keer niet welkom in het Lotto Park.

Toch houdt de politie ernstig rekening met de komst van enkele harde kernen uit Brugge. Een eengemaakte crisisstructuur werd op poten gezet om het geheel in goede banen te leiden. Jurgen De Landsheer, korpschef van politiezone Brussel-Zuid, neemt als 'gold commander' de leiding over alle politiediensten die zondag op het Brusselse grondgebied actief zijn.

“Er is een reële kans dat Club-supporters zich toch in Brussel begeven", bevestigt Gert Claus, woordvoerder van politiezone Brussel-Zuid, in HLN “We volgen dat nauwlettend op, zowel rond het stadion als op strategische locaties elders in de stad.”

Om mogelijke confrontaties te voorkomen, worden spotters ingezet. Dat zijn politiemensen in burger die het supportersmilieu van binnenuit kennen. Zij houden het gedrag van risicogroepen scherp in de gaten en kunnen snel ingrijpen bij dreigende situaties.

“Als we herkenbare Club-supporters tegenkomen, zullen onze teams eerst het gesprek aangaan", zegt Claus. “Maar indien nodig kunnen we overgaan tot administratieve aanhoudingen.” De politie wil duidelijk laten verstaan dat er geen ruimte is voor provocaties of geweld.

Met deze verhoogde waakzaamheid hoopt Brussel herhaling van de rellen rond de bekerfinale te vermijden. De lokale politie roept op tot kalmte en sportief gedrag, zowel in als buiten het stadion.