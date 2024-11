Bjorn Meijer verklaart de grote denkfout die Club Brugge heeft gemaakt tegen Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na minder dan een kwartier op een dubbele voorsprong staan, maar het nog uit handen geven. Bjorn Meijer baalt dan ook na de wedstrijd en weet waar het fout liep bij de Bruggelingen.

Verloren driepunter voor Club Brugge

Club Brugge kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Beerschot op zondagavond. Het had er echter helemaal anders kunnen uitzien na de vroege voorsprong.

Trainer Nicky Hayen hekelde tijdens de persconferentie de mentaliteit bij sommige van zijn spelers.

Sterke wedstrijd, maar Bjorn Meijer ziet de pijnpunten

Met twee assists speelde Bjorn Meijer een grote rol in de vroege voorsprong van Club Brugge. Hij zag de pijnpunten ook bij zijn ploeg.

"We beginnen zo goed die eerste twintig minuten, maar dan worden we zo slordig en maken we het onszelf ontzettend moeilijk. Dan hoop je beter uit de kleedkamer te komen maar trek je de mindere lijn uit de eerste helft door. Die twee tegengoals mogen zo niet vallen", opent hij na de wedstrijd.

Overmoed komt voor de val

Club Brugge speelde heel dominant het eerste kwartier. Zeker na de vroege voorsprong dacht iedereen dat de buit binnen was voor de Bruggelingen. Dat is echt zeer gevaarlijk en dat heeft Club Brugge ook gemerkt.

"Je mag op geen moment denken dat het binnen is. Het stond 0-2, niet 0-5. Dan moet je gewoon scherp blijven. Van mijn gemiste kans ga ik nog wakker liggen vannacht Verschrikkelijk, onbegrijpelijk,... Dit is echt ontzettend balen!", sluit Meijer ontgoocheld af.