Nicky Hayen is hard voor zijn spelers en legt duidelijk de vinger op de wonde: "Dat is niet de eerste keer dit seizoen!"

Club Brugge kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel op het veld van Beerschot. Dit kwam hard aan bij trainer Nicky Hayen. Hij was niet te spreken over de mentaliteit die hij bij sommige van zijn spelers zag.

Club Brugge kende een prima begin van de wedstrijd. Het stond al snel 0-2 voor, maar Beerschot gaf zich niet gewonnen. In de tweede helft zette Beerschot het recht dankzij Marwan Al-Sahafi. Beerschot houdt Club Brugge op een gelijkspel.

Nicky Hayen complimenteerde Beerschot en zijn collega Dirk Kuyt, maar was niet tevreden over zijn spelers.

Een goede start

"Eerst en vooral begonnen we het eerste kwartier heel goed", opende Hayen de persconferentie. "We lieten Beerschot helemaal niet in het spel komen. Zowel de eerste als de tweede bal waren voor ons. We waren dominant, speelden aanvallend en stonden terecht op voorsprong."

Na een kwartier leek de wedstrijd gespeeld en het tempo ging naar beneden.

Een verandering in attitude

"Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we de voet van het gaspedaal lossen. Voor mij was het een verandering in attitude", legt Hayen de vinger op de wonde bij Club Brugge. "Wij gingen nonchalanter spelen, minder mensen positioneren op het middenveld en dan begon Beerschot terug meer grip op het spel te krijgen."

Hij had zijn spelers gewaarschuwd in de kleedkamer. "Tijdens de rust hebben we ons kwaad gemaakt want als we op hetzelfde elan zouden verder gaan dan wisten we wat er zou gebeuren. Zeker omdat Beerschot naar hun eigen supporters speelt. Je weet dat als ze scoren dan het stadion in vuur en vlam ging staan en dat gebeurde ook", verklaarde Hayen.