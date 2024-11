"Het mooie aan voetbal": Jacky Mathijssen doet controversiële uitspraak over Club Brugge

Na amper een kwartier spelen stond Club Brugge 0-2 op voorsprong op bezoek bij Beerschot. Een eitje denkt iedereen dan, maar dat draaide eventjes anders uit. Blauwzwart keerde met een onnodig gelijkspel terug naar huis.

Tot grote woede van voorzitter Bart Verhaeghe achteraf en zo bleek ook van trainer Nicky Hayen al tijdens de rust. “Voor hen is dit zeer zuur puntenverlies”, zegt Jacky Mathijssen aan Het Belang van Limburg.

De ex-bondscoach van de Jonge Duivels haalt er ook de Champions League bij, waar Club Brugge afgelopen week nog wist te winnen van Astond Villa.

“Als je na een kwartier een dubbele voorsprong hebt, en die uiteindelijk nog weggeeft, dan maakt het niet uit of de tegenstander Aston Villa of Beerschot heet. Het komt even hard aan. Ik kan me ook niet voorstellen dat Nicky Hayen tijdens de rust daar niet voor gewaarschuwd heeft.”

Toch zat er veel gemakzucht in de ploeg. Volgens Mathijssen heeft dat wel degelijk te maken met de tegenstander die je op dat moment tegenover je hebt.

“Tegen Aston Villa had Club Brugge een 2-0-voorsprong nooit uit handen gegeven. Maar tegen Beerschot dus wel. Dat is het onverklaarbare, maar ook het mooie aan voetbal”, besluit hij.