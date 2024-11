Peter Vandenbempt ziet problemen bij Club Brugge: "Als je baseline "no sweat, no glory" is, dan is het extra pijnlijk dat de coach dat moet doen"

Club Brugge gaf zondag een 0-2 voorsprong helemaal weg tegen Beerschot. Na de Champions League-overwinning tegen Aston Villa loopt het weer mis in de Jupiler Pro League.

KRC Genk leed pijnlijk puntenverlies op het veld van Union SG dus Club Brugge kon de kloof dichten, maar kon daar niet in slagen. Blauw-zwart speelde zelf 2-2 gelijk tegen Beerschot.

Dit nadat Club met 0-2 op voorsprong kwam. Het blijft toch opvallend hoe ze zich in moeilijkheden blijven brengen in de eigen competitie, terwijl het Europees zo goed loopt iedere keer.

"0-2 voor en Beerschot als een spartelende rat bij het nekvel gegrepen. Dat wordt bolletjes verschuiven op het telraam. En dat ik dat denk, dat is niet zo erg. Maar dat de spelers van Club Brugge dat op het veld ook deden, dat was toch een groter probleem", vertelde Peter Vandenbempt volgens Sporza.

"Het is eigenlijk ongelooflijk hoe ze het eigenlijk al gaandeweg voor de rust stilaan loslieten, want dat was dan toch buiten de wilskracht en de vechtersmentaliteit, die we al eerder hebben gezien van Beerschot, gerekend", gaat hij verder.

"Het was tragisch hoe Club Brugge er bij die doelpunten, maar ook nog bij andere fases, stond op te kijken en slecht stond te verdedigen. Als je baseline "no sweat, no glory" is, dan is het extra pijnlijk natuurlijk dat coach Nicky Hayen achteraf over een attitudeprobleem moet spreken en dat het niet de eerste keer is", besluit hij.