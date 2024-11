Dirk Kuyt geeft de fans van Beerschot hoop en vertelt waarom de puzzelstukjes nu wel samenvallen

Trots op de mentaliteit van de spelers versus ze hekelen. Op dat vlak kon het verschil tussen Dirk Kuyt en Nicky Hayen niet zijn. Beerschot heeft getoond dat ze nog niet zijn afgeschreven.

Bijna een stunt

Beerschot haalde nog een 0-2 achterstand op en zag zichzelf zo bijna stunten tegen Club Brugge. Marwan Al-Sahafi tovert en sleept met Beerschot punt uit de brand tegen landskampioen Club Brugge

Dit zorgde voor een zeer ontevreden Nicky Hayen na de wedstrijd die de mentaliteit bij zijn spelers hekelde. Nicky Hayen is hard voor zijn spelers en legt duidelijk de vinger op de wonde: "Dat is niet de eerste keer dit seizoen!"

Fier op zijn jongens

Dit was bij Dirk Kuyt echter helemaal anders na de wedstrijd. Een gesprek aan vechtlust en mentaliteit daar ontbrak het bij de spelers van Beerschot niet aan.

"Ik moest jongens wisselen omdat ze werkelijk alles hadden gegeven en met krampen tot over hun oren zaten. Na deze prestatie ben ik dan ook zeer fier op mijn ploeg", blonk Kuyt tijdens de persconferentie.

Dramatisch begin van de wedstrijd

Het leek wel dat Beerschot niet wakker aan de wedstrijd begon. Het eerste kwartier was Club Brugge overal en de spelers van Beerschot zagen alle hoeken van het veld.

“Club Brugge is de beste ploeg van België. In het begin toonden wij door die status te veel ontzag en zo kregen we ook het deksel op de neus”, gaf Kuyt een verklaring voor het slechte begin van Beerschot aan de wedstrijd.

Kan Beerschot de scheve situatie nog rechttrekken?

Beerschot doet het goed de laatste weken in eigen huis. Zo werd gewonnen van Anderlecht en kon tegen KAA Gent en Club Brugge een punt gepakt worden. De realiteit is echter wat ze is. Beerschot staat nog steeds laatste en dit op 10 punten van een veilige 12de plaats. De plek waar momenteel FC Dender staat.

"De selectie is wel zo goed als mogelijk samengesteld, alleen laat. Die eerste wedstrijden was overleven. Maar ik wist waartoe we in staat waren eens iedereen fit en ingewerkt zou zijn. Nu zie je dat we dan zelfs tegen de topclubs punten pakken”, sluit een hoopvolle Kuyt af.