Romeo Vermant zorgt ervoor dat harmonieus moment tegen Antwerp tussen fans van Beerschot en Club Brugge stokt

Beerschot en Club Brugge sluiten de 14de speeldag af. Nog voor de wedstrijd goed en wel was begonnen konden de fans van beide teams het had goed met elkaar vinden.

Dat fans van Beerschot en Club Brugge het goed met elkaar kunnen vinden is een verrassing. Een gemeenschappelijke vijand dat helpt natuurlijk.

De supporters van Beerschot, voornamelijk uit VAK I, zetten de toon met "We hate Antwerp and we hate Antwerp!". Het duurde niet lang voor de supporters van Club Brugge met alle plezier mee begonnen te zingen. Beide supporterskernen applaudisseerden zelfs voor elkaar na de gezangen.

Bij Club Brugge werden de gezangen gevolgd door de welbekende "Antwerp marginalen!". De supporters van Beerschot begonnen mee te zingen, maar dat was zonder Romeo Vermant gerekend. De aanvaller van Club Brugge zette de bezoekers na enkele minuten spelen op een 0-1 voorsprong. De liefde tussen beide supporterskernen was nadien even afgekoeld.