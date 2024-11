Marc Degryse zag het allemaal mislopen bij Belgische topclub: "Was pijnlijk om te zien"

Club Brugge gaf zondagavond alles nog uit handen tegen Beerschot. Blauw-zwart stond 2-0 voor bij de rust maar speelde nog 2-2 gelijk tegen de rode lantaarn.

Bij de rust leek de klus al geklaard voor Club Brugge. 2-0 voor tegen rode lantaarn Beerschot en de buit was binnen, zo leek. Maar dat was buiten Marwan Al Sahafi gerekend...

De Saudische linksbuiten scoorde nog twee keer waardoor hij Beerschot een punt bezorgde. "Al Sahafi. Hij is mijn figuur van het weekend", vertelde Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. Hij zag dat de speler al veel is gegroeid dit seizoen.

"Hij pikte de dingen snel op, moet ik zeggen. Da’s aardig meegenomen voor Beerschot, dat in zijn drie thuiswedstrijden tegen Anderlecht, AA Gent, en Club Brugge 5 op 9 pakte", gaat Degryse verder, die wat minder lovend was over Club.

"Na de 0-2 voor Club Brugge gaf ik nochtans geen cent meer voor de kansen van Beerschot. Defensief was het evenwel een drama bij Club in die tweede helft. Zo was het pijnlijk om te zien hoe Mechele zich in de luren liet leggen bij het tweede doelpunt van Al Sahafi."

"Club Brugge heeft slechts zeven van zijn veertien competitiewedstrijden kunnen winnen. Sorry, dat is gewoon niét goed genoeg. Maar ja, who cares? In deze Jupiler Pro League heeft elke ploeg al minstens driemaal verloren, zelfs leider Racing Genk. Ik vind dat allemaal toch wat bedenkelijk", besluit Degryse.