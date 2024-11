David Hubert verklapt het geheim van hoe hij Dolberg aan het scoren kreeg, maar gooit ook met bloemen naar andere speler: "Hij speelt momenteel perfecte matchen"

Als u mocht kiezen: wie zou u de hoogste score geven na de match van Anderlecht bij Cercle Brugge? Kasper Dolberg die drie keer scoorde of Mario Stroeykens die zowat alles deed om zijn ploeg te laten draaien?

Dolberg zit in de meest productieve periode van zijn leven. Acht goals in 11 dagen, dat is niet veel spitsen gegeven. Zeker de Deen niet, die niet echt een veelscorer is. Maar David Hubert wil dat wel van hem maken. En daar wordt hard aan gewerkt.

Hij heeft het recept gevonden om Dolberg meer te laten produceren. "Zijn goalproductie? Ja, dat is enkel en alleen aan mij te danken. (lacht) Nee, alle credits gaan naar hem. We oefenen daar wel heel veel op. Het punt is ook dat je hem zoveel mogelijk in het spel moet betrekken."

"Dan is hij meer 'switched on' als hij in die situaties komt. Ik moet hem niet leren scoren hé, dat kan hij veel beter dan ik. Je moet hem wel in die situaties brengen, want daar is hij heel belangrijk voor ons. Dankzij Mario (Stroeykens) komt hij ook beter tot zijn recht. Mario speelt hem veel aan en zo voelt Kasper ook de nodige betrokkenheid", aldus Hubert.

En zo komen we naadloos bij de tweede uitblinker: Mario Stroeykens. Die lijkt ineens de leider en de draaischijf te zijn geworden van dit Anderlecht. "Ik wil dat hij veel meer is dan een leider op het veld. We praten veel met Mario. Hij moet zich blijven ontwikkelen en dat kan hij ook doen in onze ploeg."

"Hij begint ook meer beslissend te worden met goals en assists. Hij is één van de joongens die de rest meetrekt. Hij is belangrijk in de agressiviteit en als bindmiddel. In zoveel dingen eigenlijk... Hij speelt momenteel perfecte matchen."