Marc Degryse stelt zich zeer belangrijke vraag bij Kasper Dolberg: "Geïnteresseerde clubs stellen zich ongetwijfeld ook die vraag"

Anderlecht heeft dit weekend zwaar uitgepakt tegen Cercle Brugge. Paars-wit kon met 0-5 winnen in het Jan Breydelstadion. Kasper Dolberg was, alweer, goed voor een hattrick.

Kasper Dolberg is in vorm, dat is duidelijk. De Deense spits kan niet stoppen met scoren en daar is Anderlecht op dit moment enorm van aan het genieten.

Eerst een hattrick in de beker tegen Tubize-Braine, twee doelpunten tegen KV Kortrijk vorige week en dan geen tegen RFS in de Europa League. Maar dat maakte hij goed door een hattrick te scoren tegen Cercle Brugge.

Marc Degryse merkt toch nog iets opvallends op aan de spits. "Dolberg is zoals zijn landgenoot Skov Olsen. Puur intrinsiek zijn deze twee Denen veel te goed voor onze competitie. Zowel Dolberg als Skov Olsen brengen mij puur voetbalplezier. En toch lopen ze nog steeds op de Belgische velden rond", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Dolberg is 27 en Skov Olsen zelfs nog maar 24. Europese topclubs graven evenwel steeds meer in het verleden van spelers. Zij stellen niet alleen een voetbalprofiel op, maar ze gaan ook kijken naar het hoofd van die speler. En dan kun je wel wat vertellen over bijvoorbeeld Dolberg."

"Die jongen maakte de voorbije week vijf doelpunten in twee competitiewedstrijden en toch heb je niet de indruk dat hij supergelukkig op een voetbalveld staat. Wat gaat er in dat kopje om? Geïnteresseerde clubs stellen zich ongetwijfeld ook die vraag", besluit Degryse.