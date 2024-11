De hand van David Hubert wordt steeds meer zichtbaar: dit is hoe hij het opbouwende probleem oplost

Het gaat nog met vallen en opstaan, maar er zit eindelijk een duidelijk idee achter het spel van Anderlecht. David Hubert heeft een oplossing gevonden voor het opbouwend probleem van paars-wit, al zal dat zeker nog verfijnd moeten worden.

Anderlecht won gisteren met 0-5 op het veld van Cercle Brugge. De ruimste zege van het seizoen. Nu goed, dat verhult ook wel het een en ander, want had het bij de rust 1-1 of zelfs 2-1 gestaan, niemand had iets kunnen zeggen.

Maar hoe Anderlecht onder de hoge druk van de Vereniging uitvoetbalde, dat is wat David Hubert gelukkig maakte. De coach weet ook dat zijn twee centrale verdedigers niet de mensen zijn die de aanval moeten opzetten. Niet handig en niet technisch onderlegd genoeg.

Flankverdedigers enorm belangrijk

Iedereen zet tegenwoordig hoge druk op die verdediging, maar Hubert wil daar gebruik van maken. "De eerste goal viel op de manier waarop we getraind hebben", aldus de jonge coach. "We moesten door die eerste druk door voetballen door via de zijkant te spelen. Als we durven door die eerste druk te spelen, dan komen er enorme ruimtes."

De beste voetballers bij Anderlecht lopen immers op de flanken. Sardella, N'Diaye en Edozie kunnen een man uitschakelen en dan verticaal voetballen. Toen Amuzu inviel, hadden ze die luxe zelfs op de twee kanten. Niet toevallig viel dat eerste doelpunt via links, want Edozie zoekt wel de ruimte terwijl Dreyer niet snel genoeg is.

Stroeykens is de nummer 10 geworden die Anderlecht zocht

Met Stroeykens heb je dan ook een speler die de bal voor de man kan geven, in die ruimte. Hoe de 20-jarige aanvaller zichzelf herschoold heeft tot echte 'nummer 10' is indrukwekkend. Iedereen op Neerpede is heel erg betrokken bij zijn ontwikkeling, want hij is een goudhaantje wiens volle potentieel nog niet is aangeboord.

Maar dus: het opzet is duidelijk. De twee flankverdedigers zo snel mogelijk aan de bal laten komen en hen de actie laten maken. Daarom ook zal N'Diaye bij Hubert altijd de voorkeur krijgen op Augustinsson. Stroeykens komt dan in de bal en kan de lopende mensen lanceren.

Het voordeel daarbij is ook dat Dolberg zich niet meer moet laten afzakken en véél hoger op het veld kan acteren. Zijn 8 goals in vier matchen laten zien dat het werkt. "De kwaliteit van de voorzetten is ook heel wat verbeterd", liet de Deen ons gisteren weten.

Nog zoiets waar hard op getraind werd. De bal elke keer tussen doelman en verdediging proberen droppen. Edozie en Amuzu leverden in totaal drie van zo'n voorzetten af tegen Cercle. Als Amuzu dat kan blijven brengen, wordt hij ook nog van goudwaarde.

Maar in tegenstelling tot bij Brian Riemer is er nu dus wel een duidelijk plan te zien. De mensen die het verschil moeten maken, komen heel wat meer aan de bal in de zone waar ze de bal moeten hebbben. Hubert kan de komende twee weken goed gebruiken om daar nog wat variatie in te brengen.