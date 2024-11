Alle middelen zijn goed: de 'gouden' truc die Cercle Brugge toepaste tegen RSC Anderlecht krijgt (voorlopig) geen staartje

Cercle Brugge zag Christiaan Ravych geblesseerd uitvallen in de eerste helft van de wedstrijd tegen Anderlecht. Maxime Delanghe, de doelman van de Vereniging, moest dan maar een beetje "faken"...

De scheidsrechter was niet de enige die vanmiddag in het Jan Breydelstadion vervangen moest worden. Christiaan Ravych de centrale verdediger van Cercle Brugge, moest ook vervangen worden vanwege een blessure in de eerste helft. Edgaras Utkus nam zijn plaats in.

Maar de vervanging duurde iets te lang naar de zin van de Bruggelingen. Terwijl Uktus zich voorbereidde, ging het spel door met een geblesseerde Ravych. Op dat moment deed de doelman van groen-zwart alsof hij geblesseerd was.

Fake blessure

De Brugse doelman simuleerde dus een fake blessure en viel neer. De regel is duidelijk: als de doelman geblesseerd raakt, moet de wedstrijd worden stilgelegd. Dit gaf Edgaras Utkus uiteraard de kans om in te vallen.

Natuurlijk voelde Delanghe zich al snel veel beter, en het spel werd snel hervat. Een truc die niet voor het eerst werd vertoond en waarvoor Cercle Brugge niet gestraft werd.

Ondanks het tijdrekken en slim faken verloor Cercle zondagmiddag met pijnlijke forfaitscore van Anderlecht. De Vereniging staat momenteel op een 14 plaats met vijftien punten.