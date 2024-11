Zware teleurstelling bij Anderlecht-speler: "Tedesco selecteerde wel andere belangrijke spelers, maar als dat zijn uitleg is..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Killian Sardella, die op de voorselectielijst stond, verborg zijn teleurstelling niet nu hij door Domenico Tedesco niet werd opgeroepen voor de wedstrijden tegen Italië en Israël.

Sardella zijn seizoensbegin bracht hem in het vizier van de bondscoach. Die zit immers niet dik in de rechtsachters, maar het werd dan toch Joaquin Seys van Club Brugge. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik had verwacht dat ik bij de selectie zou zitten", gaf hij eerlijk toe na de match tegen Cercle Brugge.

"Maar het zijn de keuzes van de bondscoach. Ik heb mezelf niets te verwijten. Ik heb de afgelopen weken goed gespeeld en zelfs vorig seizoen ook. Ik blijf werken om te laten zien dat ik de beste ben.”

“Dit ontmoedigt me helemaal niet. Ik weet dat ik nog aan bepaalde punten moet werken. Het zit in mijn natuur om niet los te laten. Ik heb wel erger meegemaakt dan dit. Ik speel elke wedstrijd bij mijn club, dus ik heb geen reden om in paniek te raken.”

Volgens Tedesco zijn sommige U21-spelers niet geselecteerd voor de A-ploeg om de beloften niet te verzwakken tegen Tsjechië. “Ik weet het niet. Ik zie dat enkele belangrijke spelers – vooral in de aanval – toch wel geselecteerd zijn voor de A-ploeg. Maar als dat zijn uitleg is, dan geloof ik hem.”

Bestaat er geen risico dat de teleurstelling hem richting Kameroen drijft, dat ook interesse toont? “Nee. Ik weet wat ik wil. Dit zal me niet ontmoedigen. Dit soort teleurstellingen raakt me niet. Het is een extra boost van motivatie. Mentaal ben ik sterk genoeg om dit te overwinnen.”