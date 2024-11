"De grote cijfers zijn afgeklopt": Transfer zo goed als rond, ook personeel van Cercle mee met Kévin Denkey

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kévin Denkey zat niet in de selectie voor de match tegen Anderlecht. De reden: een nakende transfer naar de MLS.

Vrijdag landde Cercle Brugge na de Europese match in Oostenrijk op Oostende. Ondertussen raakte bekend dat FC Cincinnati uit de MLS een stevig bod deed op de Togolese spits. Omdat Kévin Denkey maandag richting Togo vertrekt tijdens de interlandbreak twijfelden ze niet bij Cercle en mocht de spits de match tegen Anderlecht skippen om het dossier te versnellen.

Denkey trok samen met Alexander Vantyghem naar de Verenigde Staten. De deal lijkt zo goed als volledig rond, zo laat die laatste weten aan Het Nieuwsblad. “Kévin zal er goed zitten als het rond komt”, zegt Vantyghem aan de krant. “De faciliteiten zijn uitstekend en zowel het oefencomplex als het stadion zijn amper 3 jaar oud.”

Volgens Amerikaanse bronnen is er met de deal 15 miljoen dollar gemoeid. Klopt niet volgens Vantyghem, zonder dat hij het correcte bedrag noemt. Het zou zeker om meer dan 15 miljoen euro gaan.

“De grote cijfers zijn afgeklopt”, aldus Vantyghem. “In Amerika is het echter niet voldoende om met de club een akkoord te bereiken, maar ook met de MLS. “Eind deze week wordt een definitief akkoord verwacht. Grootste struikelblok is niet van financiële, maar van praktische aard.

Nu is het uitkijken tot wanneer de Togolese aanvaller voor Cercle zal spelen. De voorbereiding in de MLS begint pas in januari. Toch lijkt het aannemelijk dat Denkey meteen stopt met spelen, zodat hij niet meer geblesseerd raakt.