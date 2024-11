Weeral onwennige situatie bij Cercle Brugge na afwezigheid Denkey, Muslic zichtbaar gefrustreerd: "Waarom zou ik dat doen?"

Cercle Brugge wou de commotie en vragen te snel af zijn door open aan te kondigen dat Kévin Denkey afwezig was omdat hij zijn transfer aan het regelen was. Dat bracht echter nog meer vragen met zich mee. Moet een transfer per sé op 10 november geregeld worden?

Denkey vertrok zaterdag al voor gesprekken met zijn potentiële nieuwe ploeg. Het lijkt geen Europese bestemming te worden, maar wel naar een verder gelegen oord. Bij Cercle hadden ze hem echter goed kunnen gebruiken.

Vervanger Felipe Augusto bakte er niet veel van en draaide zijn enige 100 procent kans de nek om. "Als je tegen Anderlecht iets wil pakken, moet je ook je momenten nemen. Anderlecht deed dat, wij niet. In het laatste derde van het veld deden we het niet goed genoeg", aldus Miron Muslic.

De Bosnische coach kon er wel niet mee lachen blijkbaar, maar wou geen nieuwe controverse starten. Die was er eerder al geweest voor de Europese verplaatsing naar Vikingur, toen hij zijn halve basisploeg thuis moest laten op vraag van technisch directeur Rembert Vromant.

Ik kreeg gisteren de boodschap dat hij niet selecteerbaar is

Op zijn persconferentie keek Muslic bedenkelijk toen hij de vraag kreeg waarom Denkey nu per sé op 10 november al moest vertrekken voor contractonderhandelingen. Na lang nadenken zei hij: "Daar ga ik niet op antwoorden."

"Ik moet iedereen en mezelf beschermen. Ik zal het zo laten. Of zijn afwezigheid mijn beslissing was? Geloof me: waarom zou ik onze topschutter van de jongste 2 jaar thuis laten?"

"Hij is de beste nummer 9 in België. Ik kreeg gisteren de boodschap dat hij niet selecteerbaar is. Dat moet ik accepteren. Over de rest wil ik niet opnieuw beginnen. We gaan door."

Cercle Brugge wil natuurlijk de transfersom niet nog een keer mislopen. Ze haalden vervangers voor Denkey, maar zolang de Togolees er is, moet hij natuurlijk spelen. En ze hebben het geld nodig om hun oefencentrum te bouwen.