Bruno Venanzi geeft fouten toe bij Standard: "Heeft ons 15 miljoen euro gekost"

Er is de laatste jaren heel wat gebeurd bij Standard, naast het veld dan vooral. Voormalige eigenaar Bruno Venanzi geeft nu toe dat hij niet altijd de juiste keuzes maakte.

Bruno Venanzi besloot in 2022 om Standard te verkopen. De Amerikaanse investeringsgroep 777 Partners kreeg de club in handen, de redding, zo leek toen.

Maar ondertussen weten we allemaal hoe dat verhaal is gelopen, de schulden bleven zich opstapelen. Maar ook Venanzi geeft toe dat hij in zijn periode fouten maakte.

"Na onze tweede plaats in 2018 hebben we gekozen om zwaar te investeren in transfers. Achteraf gezien gebeurde dat op het slechtst mogelijke moment met de coronacrisis die het seizoen daarop losbarstte", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg.

"Nu kan je inderdaad zeggen dat we spelers als Avenatti en Oulare niet hadden moeten kopen. Samen hebben zij ons vijftien miljoen euro gekost en niets opgebracht. Voeg daar nog het verlies aan inkomsten door corona aan toe en je zit met een zware rekening", gaat hij verder.

Maar verder bijt hij van zich af. "Ik kan enkel vaststellen dat de situatie alleen maar is verslechterd sinds mijn vertrek. Het is makkelijk om de schuld bij de vorige eigenaar te leggen. Dat heb ik ook gedaan toen ik de club overnam van Roland Duchâtelet en dat was niet verstandig."