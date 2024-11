Had Tedesco hem erbij moeten nemen? Imke Courtois had deze jonge Belg ook graag bij de Rode Duivels gezien

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels spelen binnenkort de resterende twee Nations League-wedstrijden tegen Italië en Israël. Imke Courtois had bij de selectie graag nog een extra naam gezien.

Bondscoach Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de komende interlandperiode. Joaquin Seys werd voor de eerste keer opgeroepen.

"En zeer terecht", vindt Imke Courtois volgens De Zondag. "Hij is defensief en offensief sterk en kan zowel links als rechts uit de voeten. Tedesco houdt van zulke polyvalente spelers, bleek al eerder."

Maar zij had graag gezien dat de bondscoach er nog een jonge speler voor de eerste keer bijhaalde. Eentje die in België op dit moment toch nog iets minder gekend is.

"Ik had er eigenlijk ook graag Matteo Dams bij gezien, als linksachter sterk bezig bij PSV. Met ook nog Matte Smets erbij, en Mika Godts zal ook wel snel volgen, al wordt dat op zijn positie iets moeilijker."

De zogenaamde 'Gouden Generatie' is dan wel voorbij, Imke Courtois ziet dat de toekomst er goed uitziet. "Er melden zich steeds meer jonge gasten: de toekomst van de Rode Duivels ziet er niet langer kwaad uit."