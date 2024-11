Frankrijk-Israël onder hoogspanning: autoriteiten nemen al belangrijke maatregelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In tegenstelling tot België, ontvangt Frankrijk Israël wel tijdens deze campagne van de Nations League, net zoals Italië heeft gedaan. Er is echter een veiligheidsmaatregel ingesteld.

Spannende ontmoeting donderdag in het Stade de France: Frankrijk ontvangt Israël in het kader van de 5e speeldag van de Nations League. Een wedstrijd die op Frans grondgebied plaatsvindt en met publiek, in tegenstelling tot België-Israël dat naar Hongarije werd verplaatst.

Dit betekent echter niet dat de Franse autoriteiten gerust zijn. RMC Sport meldt dat er maatregelen worden genomen. Er wordt onder meer gesproken over een versterkte beveiliging in en rond het stadion om mogelijke anti-Israël demonstraties te voorkomen.

In het stadion zal het publiek ook niet worden toegestaan om steun te betuigen aan Palestina. Onlangs nam PSG een groot risico door een enorme tifo ter ondersteuning van Palestina te tonen tijdens de ontvangst van Atlético Madrid, iets wat verboden is door de UEFA.

Hoewel er uiteindelijk geen straf volgde, wil de stad Parijs geen enkel risico nemen, wetende dat de UEFA "verrassend mild" was ten opzichte van PSG. Laurent Nunez, prefect van de politie van Parijs, legde dit uit bij BFM.

"Er zullen alleen Franse of Israëlische vlaggen zijn, en boodschappen ter ondersteuning van de teams. Er mag geen politieke boodschap zijn, dat is de wet", verzekerde hij.