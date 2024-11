Tielemans 90 minuten lang uitgefloten: Blue Army geeft de schokkende reden waarom

Voor de fans van Club Brugge was het woensdag een memorabele avond in de Champions League. Blauwzwart klopte Aston Villa en staat na vier matchen met 6 op 12 net binnen de top 24.

Een knappe prestatie, al werd vooral het uitfluiten van Rode Duivel Youri Tielemans achteraf ook een thema op zich. Voor de Brugse aanhang is en blijft hij een symbool van RSC Anderlecht.

“Het is toch algemeen geweten dat Clubfans de verwevenheid tussen het Belgische nationale elftal en Anderlecht nooit hebben gesmaakt? Clubspelers werden in het verleden vaak 90 minuten uitgefloten door het mauve gezinde publiek”, klinkt het blij Blue Army.

De supportersvereniging haalt het voorbeeld aan van Franky Van Der Elst die in december 1994 uitgefloten werd als kapitein van de nationale ploeg. “Na de match kondigde hij moe getergd zijn afscheid aan de nationale ploeg aan. Ook later ondergingen Gert Verheyen en recenter Hans Vanaken hetzelfde lot.”

Blue Army kan ook niet leven met de selectiekeuzes van de bondscoaches. “Martinez groeide uit tot de grootste sponsor van Neerpede: hij zorgde met selecties voor mauve jonkies à la Debast en Verschaeren eigenhandig voor verhoogde marktwaardes.”

Omkoperij

Iets wat ook onder de opvolger van de Spanjaard gebeurde. “En Tedesco zet die kwalijke traditie lustig verder. Op de rechtsbackpositie was Kyriani Sabbe (19) vorig seizoen dé ontdekking bij Club. Dit seizoen heeft Joaquin Seys (19) alle harten veroverd op diezelfde positie. Wie gunt Tedesco op diezelfde positie nu een kans in zijn (voor)selectie? Sardella (20) van Anderlecht natuurlijk.”

De conclusie is dan ook dat het fluitconcert aan het adres van Tielemans geheel correct is. “Tielemans is naast Rode Duivel, ook een Anderlechtproduct. Voor elke Clubfan staat die Brusselse club symbool voor corruptie, omkoperij en onethische praktijken. We pikken er 1 feitje uit: de omkoping van de Spaanse ref in Anderlecht-Nottingham Forest in 1984.”

Het volledige statement van Blue Army kan je in de onderstaande post op sociale media lezen.