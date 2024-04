Gemakkelijkste optie op tafel? KAA Gent moet beslissing nemen over Paul Nardi

Paul Nardi kan weer voluit meetrainen bij KAA Gent. Hij was lange tijd afwezig nadat hij een absolute horrorblessure opliep.

Paul Nardi raakte eind november zwaar geblesseerd. Ondertussen is hij weer volop aan het trainen, maar de keeper heeft zelf heel veel zorgen nog. Het belangrijkste daarbij is ongetwijfeld zijn contract dat deze zomer afloopt.

Zeker omdat KAA Gent een vervanger binnenhaalde. “De transfer van Schmidt vond ik een uitstekende opportuniteit, maar hij is de dupe geworden van die partij op bezoek bij Standard”, zegt Wim De Coninck in Het Nieuwsblad. “Als Schmidt die pech niet heeft, staat hij nu wellicht nog gewoon in doel.”

KAA Gent kan echter hoe dan ook niet verder met drie gelijkwaardige doelmannen. Bovendien willen ze alle drie ook eerste doelman zijn. Voor De Coninck is het duidelijk dat je hoe dan ook met eentje te veel zit.

Niemand wil in de schoenen van het Gentse bestuur zijn, maar het lijkt eigenlijk simpel wat er de komende maanden duidelijk zal worden. “De makkelijkste optie is helaas ook de minst menselijke: Nardi laten vertrekken. Dit zou voor hem niet simpel zijn, want het is niet omdat je snel terug bent, dat je ook weer helemaal de oude bent.”