Is dit wel de goede zet voor KAA Gent? "Geen garantie op succes"

KAA Gent staat voor heel belangrijke weken en maanden. De club zal tegen begin volgend seizoen een stevige metamorfose ondergaan.

Vorige zomer werd KAA Gent overgenomen door Sam Baro, maar de grote veranderingen zullen nu nog maar zichtbaar beginnen worden. Dat was zo met de contractverlenging van Julien De Sart. “Sam Baro heeft me overtuigd”, klonk het.

Voor Wim De Coninck is dat een heel logische zaak. “Sam Baro heeft de club overgenomen en na een studieronde van enkele maanden probeert hij nu zijn manier van ondernemen ook toe te passen op AA Gent”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Einde van een tijdperk

Hoe dat zal lopen is momenteel nog koffiedik kijken. “Ik ben benieuwd hoe dit zal uitpakken, want hoewel hij zo succesvol is in de zakenwereld, biedt de aanpak van Sam Baro geen garantie op succes, voetbal is nu eenmaal geen exacte wetenschap.”

Er ligt enorm veel werk op tafel in de Planet Group Arena. Tegen 1 september zal het een totaal andere ploeg zijn. Al is er eigenlijk maar één groot verschil.

“De afwezigheid van Hein Vanhaezebrouck, want Hein is momenteel KAA Gent. Daar kun je niet omheen. Het wordt dus ook uitkijken wie hem zal opvolgen, want het is hoe dan ook het einde van een tijdperk.”