Gewezen jeugdproduct Club Brugge laat zich uit over gemiste kans op promotie: "Grootste ontgoocheling uit carrière"

KMSK Deinze had een goede uitgangspositie te pakken tegen Lommel na een 1-1 in Limburg, maar in eigen huis ging het met 1-2 onderuit. En dus zijn de promotiedromen nu volledig voorbij. Bij de Oost-Vlamingen beseffen ze dat ze er niet elk seizoen zo dichtbij zullen komen.

"We zijn uiteraard zeer ontgoocheld, maar dat is heel normaal. Het hoort erbij in dit soort wedstrijden dat er iemand ontgoocheld zal zijn", aldus Hans Somers in zijn analyse na de wedstrijd. De coach zag dat het anders kon lopen.

"We hadden na de 1-1 ook de mogelijkheden om erop en erover te gaan. Dat dachten we toen ook, maar het lukte ons niet en we worden op één moment gepakt. We moeten nu kijken naar volgend seizoen, er zullen keuzes gemaakt moeten worden."

© photonews

Ook Jellert Van Landschoot was zeer ontgoocheld: "Ik kan de juiste woorden niet vinden, maar het doet enorm veel pijn. De ontgoocheling is niet in woorden te vatten. Er zijn zeker werkpunten naar volgend seizoen toe, maar we hebben de kwaliteiten om goed in blok te staan."

"Dit is de grootste ontgoocheling uit mijn carrière", aldus de winger. Het gewezen jeugdproduct van Club Brugge met een verleden bij onder meer Lierse en OH Leuven beleefde zelf nochtans een enorm goed seizoen.

Grootste ontgoocheling uit carrière Van Landschoot

Hij kwam tot acht goals en vier assists en was zo een belangrijk figuur in het goede seizoen van Deinze: "Ik ben fier en uiteindelijk gaat het altijd over jezelf, maar ik had liever een minder seizoen gedraaid en een ticket naar de Jupiler Pro League gepakt."

"We gooien het weg in de reguliere competitie met een 1 op 12. Dender staat nu waar wij hadden willen staan. Dit is een tweede gemiste kans, het maakt de ontgoocheling des te groter", aldus nog Van Landschoot.