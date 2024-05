Silvio Proto ziet dat er bij Anderlecht op een bepaald gebied erg veel is veranderd

Zondag belooft het Lotto Park een ware heksenketel te worden. Anderlecht zal er Club Brugge dan ontvangen en kan zelfs al kampioen spelen.

Het is ondertussen moeilijk te ontkennen dat RSC Anderlecht dit seizoen (en over het algemeen, al enkele jaren) een verandering heeft doorgemaakt in zijn tribunes.

De fans lijken enthousiaster, er wordt vaker pyrotechnisch materiaal gebruikt, en de club draagt zelf ook bij door een geluids- en lichtshow voor de grote avonden te organiseren. Ook tegen Club Brugge wordt er een geweldige sfeer verwacht.

Voor Silvio Proto, die bij Anderlecht veel heeft meegemaakt en zes keer kampioen werd met paars-wit, is het "nieuwe" publiek anders dan het vorige.

"De nieuwe supporters zorgen voor twee keer zoveel sfeer als de oude supporters", verklaarde hij in het programma Dans Le Vestiaire van Sudpresse.

"De oude supporters waren meer toeschouwers. In de zijtribunes waren het toeschouwers, en achter de goals supporters. Nu zijn er bijna overal in het stadion supporters die voor meer sfeer zorgen", aldus Proto.