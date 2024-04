KAA Gent deelt groot nieuws mee over Julien De Sart

KAA Gent deelt met trots erg goed nieuws mee. Een sterkhouder heeft bijgetekend.

KAA Gent heeft donderdagochtend bekendgemaakt dat Julien De Sart zijn contract met twee seizoenen verlengd heeft. 'KAA Gent is blij en trots de contractverlenging van middenvelder Julien De Sart (29) te mogen aankondigen. Julien had nog een overeenkomst tot 2026 in Gent, maar heeft die nu met twee extra seizoenen verlengd tot 2028', klinkt het op de website van de club.

De middenvelder reageerde ook zelf al even op het mooie nieuws. "Na drie jaar in Gent ben ik trots en blij om mijn avontuur hier te kunnen verlengen. Het voelt goed om ook de komende jaren deel uit te maken van de Buffalo-familie."

"Ik heb het volste vertrouwen in de toekomstvisie van de club en ben ervan overtuigd dat we samen grootse dingen zullen realiseren", gaat De Sart verder.

Hij speelde ondertussen al 138 wedstrijden voor de Buffalo's. Daarin kon hij 16 keer scoren, en 6 assists geven. Sinds begin februari trekt hij ook de kapiteinsband aan bij Gent.

Ook eigenaar Sam Baro is blij met het nieuws. "Julien is een sleutelfiguur bij KAA Gent. Een absolute topper, zowel voetbaltechnisch als in de kleedkamer. Hij is een leider en een voorbeeld van maturiteit. Het was voor ons dus evident dat hij een van de pionnen is rond wie we verder willen bouwen aan ons elftal."