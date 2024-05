Legende van Anderlecht is er klaar voor: "Wouter Vandenhaute mag afkomen... Hij zal met respect behandeld worden"

Anderlecht kent veel iconen: spelers, trainers, voorzitters... Maar eentje steekt hen qua duur van haar regeerperiode allen de loef af. Michou, de 77-jarige cafébazin van La Coupe. Zij is na zeven lange jaren klaar voor een titelfeest. En dat wil ze niet alleen vieren.

Van alle nog levende legendes van het Astridpark heeft Michou de meeste verhalen. Sommige zal ze nooit vertellen, maar ze heeft véél gezien, héél veel. In haar café kwamen in vroegere jaren ook de spelers en sommige trainers feesten.

Zij hoopt dat de gloriedagen van weleer gaan herleven in Anderlecht. “Ik heb Marc Coucke nog nooit in mijn café ontvangen”, vertelt Michou in Het Nieuwsblad. “Net nadat hij Anderlecht had gekocht in 2018 hoopte ik er wel op."

"Coucke is toch een zeer volkse zakenman die voor ambiance zorgde bij KV Oostende. Al begrijp ik ook wel dat de resultaten van de afgelopen jaren het niet toelieten om hier eens plezier te komen maken."

"Marc Coucke kreeg veel kritiek, maar geloof me... De Anderlecht-fans zijn hem nu vooral dankbaar dat hij onze club financieel van de ondergang gered heeft. Marc Coucke is bij deze zeer welkom om in La Coupe eens een pint te drinken, een liedje te komen zingen of zelfs op de tafels te dansen. Een eventuele titel maakt dat voor hem wellicht gemakkelijker.”

En ook Wouter Vandenhaute zou eens mogen langskomen. "Het Anderlecht-publiek was zeer kritisch voor hem, maar hij mag gerust tussen de klanten van La Coupe komen staan. Ze zullen Wouter het respect geven dat hij verdient en het appreciëren als hij openlijk met hen communiceert. Dat missen we soms een beetje."