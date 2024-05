Ultras van Standard maken duidelijk wat ze nog van plan zijn de komende weken

De harde kern van Standard was het beu. De hele situatie rond eigenaar 777 Partners noopte hen tot acties. Daarom verhinderden ze de thuismatch tegen Westerlo. In een communiqué beloven ze nog verdere acties, maar ze zullen het niet tot in het extreme drijven.

Er was immers de vrees dat de harde kern ook de wedstrijden tegen Gent en KV Mechelen nog in het honderd zou laten lopen. Dat zou heel nefast zijn voor de club, want drie forfaitnederlagen betekent ook rechtstreekse degradatie.

De Ultras Inferno 1996, de harde kern dus, heeft in zijn communiqué duidelijk gemaakt dat ze het niet zover zullen drijven. Ze willen niet dat de club degradeert, maar...

"Er zullen nog acties volgen tot het einde van het seizoen", schrijven de Ultras Inferno 1996, "maar het is duidelijk dat de komende matchen kunnen worden gespeeld."

"We zijn er niet trots op dat we een wedstrijd moesten boycotten, maar we deden wat we moesten doen. We moeten een einde maken aan het tijdperk van 777, de club moet zo snel mogelijk worden verkocht", benadrukken ze nog.

Standard zit in vieze financiële papieren aangezien dat hun eigenaar voor verschillende rechtbanken is gedaagd en een storm aan aanklachten boven hun hoofd hangt. Een verkoop is het enige wat Standard uit het moeras kan trekken.