🎥 Scheidsrechter levenslang geschorst nadat hij opduikt in video van kampioenenfeestje

De Nederlandse scheidsrechter Jan Smit, niet te verwarren met de gelijknamige zanger, is voor het leven geschorst. Dat gebeurde na een kampioenenwedstrijd in de vierde klasse.

Smit floot de wedstrijd tussen St. George uit Spierdijk en SV De Valken uit Hem in vierde klasse. Hij trok vier rode kaarten voor De Valken en liet ook nog eens 15 minuten overspelen. Daarin scoorde de thuisploeg nog de gelijkmaker die ze nodig hadden om de titel te pakken.

Er dook ook een foto op van de scheidsrechter op het kampioenenfeestje. Smit is ondertussen levenslang geschorst door de Nederlandse voetbalbond omdat hij geen neutrale houding aangenomen heeft.

De man reageerde aan NH Nieuws dat hij dit niet begreep. “Ik vind het te triest voor woorden”, klinkt het. “Het is lachwekkend. Ik was helemaal niet aan het meefeesten met de spelers. Ik heb alleen een lied gezongen en de schaal een keer omhoog gehouden. Dat is het enige. Ik vind het te triest voor woorden dat de KNVB mij daarom afvoert.”

Volgens hem is er geen onderzoek gevoerd en is alles gebaseerd op één video (die kan je hieronder bekijken). “Ik ga ervan uit dat het fluiten nu is afgelopen, maar ik ga niet meer zoals twee jaar geleden op mijn knieën (toen werd Smit al geschorst wegens ‘onbehoorlijk gedrag’, red.).”

Het liedje dat hij zong was een belofte die hij vooraf gemaakt had. “Ik zei dat als ze kampioen zouden worden, ik dan wel een nummer wilde zingen. Tijdens het refrein werd de schaal in mijn handen gedrukt en die heb ik omhoog gehouden.”